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Госдума приняла закон о гарантиях трудовых прав мобилизованных граждан

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест для мобилизованных и служащих по контракту
На время мобилизации действие трудового контракта с сотрудником приостанавливается, его можно возобновить после завершения службы. Работодатель может взять на работу другого сотрудника по срочному договору
Мобилизованные&nbsp;мужчины у большого десантного корабля ТОФ &laquo;Ослябя&raquo;&nbsp;во время отправки на слаживание и подготовку на полигоне в Приморском крае
Мобилизованные мужчины у большого десантного корабля ТОФ «Ослябя» во время отправки на слаживание и подготовку на полигоне в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, которых призвали на военную службу по мобилизации, следует из базы законопроектов Госдумы.

Текст законопроекта предусматривает дополнительные гарантии для работников, которых призвали на военную службу по мобилизации, а также для тех, кто пребывает в запасе и заключил контракт о прохождении военной службы.

Для этих категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы, при этом работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все причитающиеся ему выплаты за период, который предшествовал приостановке договора. На время приостановки договора за работником сохраняются полученные им в связи с работой социальные гарантии, такие как дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи и др. Время службы засчитывается в трудовой стаж и в стаж работы по специальности.

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Фото:Анатолий Ломохов / Global Look Press

После окончания службы работник должен выйти на работу в течении трех месяцев, предупредив работодателя не менее чем за три дня до этого момента. Если за три месяца после этого сотрудник этого не сделал, его могут уволить по инициативе работодателя.

Сотрудник также имеет право на отпуск после выхода на работу в течение шести месяцев, в удобное для него время.

На время прохождение службы работодатель также получает право нанять другого сотрудника по срочному договору, уволить мобилизованного по инициативе работодателя невозможно.

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МВД решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией
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Фото:предоставлено РБК

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий на Украине. Минобороны заверяло, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность. При этом регионы сообщали, что повестки получали и те, кто не подпадает под эти критерии или не проходит по возрасту.

Ранее Госдума также приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому мобилизованным россиянам и их семьям не будут начислять пени за долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) и взносам за капитальный ремонт.

Также 23 сентября в Думу внесли проект о кредитных каникулах для участников спецоперации. Документ также предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитным договорам лиц, находящихся на иждивении военнослужащего, в случае его гибели. Документ пока не рассматривали.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Госдума законопроект мобилизация
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