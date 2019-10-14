Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов. Об этом он заявил в «особом мнении» — заявлении, в котором член судейской коллегии может высказать свою, отличную от судейского большинства, позицию по рассмотренному делу. Первой внимание на документ обратила газета «Коммерсантъ».

Арановский выступил с критикой введения в стране болонской системы. «Не каждый убежден, что от введения бакалавриата-магистратуры по болонским стандартам выросло качество образования и что теперь российские дипломы признают по международным стандартам, как того ожидали», — заявил судья. По его мнению, «бессчетные ресурсы», потраченные на реформу образования, можно было потратить на развитие науки и «достойную оплату преподавательского труда». Арановский отметил, что результаты проведенных реформ спорны, при этом «доверия дипломам не прибавилось».

По словам судьи, одна из главных проблем российского высшего образования — подконтрольность вузов административному началу, когда «академическая свобода» университетов уступается в угоду обслуживания «системы, которая выдает разрешения на профессию». Ключевым условием работы вуза является автономность учреждения, отметил Арановский, и без нее нельзя рассчитывать на высокий уровень образования и качество дипломов. Сейчас же в учебной работе «ценят не преподавание и не учебу, а учебно-методические комплексы», которые в первую очередь нужны не для образовательного процесса, а для служб, «чтобы те хорошо себя чувствовали и оставались при важном деле на выгодных позициях». Судья подчеркнул, что система образования в последние годы крайне динамична — настолько, что «нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта». Арановский уверен, что пока не будет разрешена проблема с «административной» составляющей образования, которая ведет «себя как устроитель и хозяин образования», обязательность диплома будет под вопросом.

Такое мнение судья высказал после заявления, поданного в КС бывшим предпринимателем Михаилом Чайковским. В ноябре 2015 года он обратился в Центр занятости населения Воронежа, однако чиновники отказались признать мужчину безработным и назначить ему пособие, так как он помимо паспорта и трудовой книжки не подал в учреждение справку о среднем заработке за последние несколько месяцев по последнему месту работы и «документ, удостоверяющий его квалификацию».

Решение Центра занятости Чайковский оспорил: КС в 2015 году признал, что при большом перерыве в работе гражданин может быть признан безработным и без предоставления справки «с последнего места работы». 8 октября суд вновь поддержал мужчину. В решении суда указано, что отсутствие диплома или прочих документов, подтверждающих квалификацию, не должно нарушать «право граждан на социальную защиту от безработицы».