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Стрельба в ижевской школе ,  
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Клишас заявил, что при действующей Конституции смертная казнь невозможна

Сенатор Клишас: при действующей конституции смертная казнь невозможна
В Госдуме после стрельбы в ижевской школе, где погибли 17 человек, предложили вернуть смертную казнь. В Кремле ответили, что обсуждений о снятии моратория на высшую меру не ведется
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При действующей Конституции смертная казнь в России невозможна, заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сегодня рассмотреть вопрос о возможности вернуть в России смертную казнь после стрельбы в ижевской школе предложил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

«Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом [России]. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — сказал Клишас, комментируя эту инициативу.

В Кремле отметили, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь не обсуждается. «В Кремле таких обсуждений не ведется», — прокомментировал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Мораторий на высшую меру уголовного наказания действует в России с 1997 года. Предложение о его отмене прозвучало еще в начале спецоперации на Украине. В конце февраля, после того как Россия объявила о приостановке членства в Совете Европы (позже она также объявила о выходе из организации), замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», пояснив, что имеет в виду смертную казнь.

Вновь с идеей вернуть смертную казнь 27 сентября выступил Затулин. Он попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по этому вопросу. Как считает депутат, вернуть высшую меру наказания следует для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в учебных заведениях.

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Об этом Затулин заявил после трагедии в ижевской школе. Утром 26 сентября бывший выпускник пришел сюда и открыл огонь по находящимся в здании, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей.  Кремль назвал случившееся терактом, возбуждено уголовное дело.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на предложение Затулина попросил депутата подготовить соответствующее протокольное поручение. «Далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента. Это все должно быть обсуждено, проанализировано, и дальше будем выходить на решение, которое поддержит большинство», — пояснил Володин.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
смертная казнь Андрей Клишас Дмитрий Песков Вячеслав Володин Госдума мораторий стрельба в школе
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