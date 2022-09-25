В Якутске сменили военкома после подозрения в продаже военных билетов
В Якутске 22 сентября назначили нового военного комиссара — подполковника Евгению Крупенкову. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram.
В конце июля военкома Якутска Афанасия Захарова задержали по подозрению в
злоупотреблении должностными полномочиями: он за деньги оформлял военные билеты. В его квартире прошли обыски. Дело расследуется военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.
До этого Евгений Крупенков работал военным комиссаром Оймяконского и Момского улусов, передает Sakhalife.ru.
Сейчас в Якутске проводится оповещение и сбор граждан в рамках частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В обращении он говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Мобилизации подлежат 300 тыс. человек.
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин 22 сентября пообещал, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане будут получать от 205 тыс. руб. в месяц, в зависимости от воинского звания и должности, их приравняют к военнослужащим по контракту.
«Призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки. Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части», — рассказал он.