Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:06
В запорожской администрации сообщили о взорванной машине в Мелитополе Политика, 18:05
Как Россия и США отправили к МКС совместный экипаж. Видео Технологии и медиа, 18:00
В Якутске сменили военкома после подозрения в продаже военных билетов Политика, 17:53
Валиева рассказала о желании заплакать во время контрольных прокатов Спорт, 17:45
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 17:41
Глава Дагестана потребовал исправить ошибки чиновников при мобилизации Политика, 17:27
США пообещали России ответ в случае применения ядерного оружия Политика, 17:12
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Трусова снялась с контрольных прокатов сборной из-за травмы Спорт, 16:49
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:36
Участник марафона в Алма-Ате умер сразу после финиша Спорт, 16:30
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 16:20
ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Херсоне прогремела серия взрывов Политика, 16:19
ЦСКА сменил владельца клуба Спорт, 16:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Якутске сменили военкома после подозрения в продаже военных билетов

В Якутске сменили военного комиссара после подозрения в продаже военных билетов
В июле военного комиссара Якутска Афанасия Захарова задержали по подозрению в оформлении военных билетов за деньги. На посту его сменил Евгений Крупенков
Евгений Крупенков (в центре)
Евгений Крупенков (в центре) (Фото: предоставлено РБК)

В Якутске 22 сентября назначили нового военного комиссара — подполковника Евгению Крупенкову. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Ольга Балабкина в Telegram.

В конце июля военкома Якутска Афанасия Захарова задержали по подозрению в
злоупотреблении должностными полномочиями: он за деньги оформлял военные билеты. В его квартире прошли обыски. Дело расследуется военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.

До этого Евгений Крупенков работал военным комиссаром Оймяконского и Момского улусов, передает Sakhalife.ru.

Сейчас в Якутске проводится оповещение и сбор граждан в рамках частичной мобилизации.

Военком Якутии пообещал мобилизованным от 205 тыс. руб. ежемесячно
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В обращении он говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Мобилизации подлежат 300 тыс. человек.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин 22 сентября пообещал, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане будут получать от 205 тыс. руб. в месяц, в зависимости от воинского звания и должности, их приравняют к военнослужащим по контракту.

Читайте на РБК Pro
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Поколения воспринимают видеоконтент по-разному: в чем заключаются отличия
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Доход 250 тыс. руб. и месяцы на поиск: что происходит на рынке труда
Исследования

«Призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки. Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части», — рассказал он.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Якутск военный комиссариат
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Аксенов объявил о завершении мобилизации в Крыму после выполнения плана
Политика
В Белгородской области отменили призыв 75 мобилизованных по ошибке
Политика
В Кузбассе назвали фейком мобилизацию всех мужчин в деревне Тюменево
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter