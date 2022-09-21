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Депутат предложил государству оплачивать ипотеку мобилизованных граждан

Также власти должны взять на себя платежи по автокредитам мобилизованных, считает зампред госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев
Владимир Кошелев
Владимир Кошелев (Фото: duma.gov.ru)

Государство должно взять на себя погашение ежемесячных платежей по ипотеке граждан, отправившихся на Украину по мобилизации, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал депутат.

Он пообещал внести проект закона до конца недели. Кошелев считает, что предложенная им мера должна распространяться на весь период службы граждан в российской армии.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В среду глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что россияне в случае мобилизации будут обязаны продолжать вносить платежи по ипотеке, пользуясь выплатами от государства. «Если призовут, вы будете платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — пояснил он.

ЦБ рекомендовал банкам давать отсрочки при выплате кредитов тем, кто попал под мобилизацию, или уменьшать их величину на период службы в армии. Такую реструктуризацию долга банки, МВО и бюро кредитных историй не должны рассматривать как ухудшение платежеспособности клиентов. Также регулятор предложил не начислять штрафы и пени, не требовать досрочного исполнения обязательств, не выселять из ипотечного жилья.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. В Вооруженные силы будут призывать тех, кто прошел службу в армии, а также тех, кто имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Студенты и срочники под мобилизацию попадать не будут, пообещали власти. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. человек.

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