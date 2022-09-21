Депутат предложил государству оплачивать ипотеку мобилизованных граждан
Государство должно взять на себя погашение ежемесячных платежей по ипотеке граждан, отправившихся на Украину по мобилизации, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.
«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал депутат.
Он пообещал внести проект закона до конца недели. Кошелев считает, что предложенная им мера должна распространяться на весь период службы граждан в российской армии.
В среду глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что россияне в случае мобилизации будут обязаны продолжать вносить платежи по ипотеке, пользуясь выплатами от государства. «Если призовут, вы будете платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — пояснил он.
ЦБ рекомендовал банкам давать отсрочки при выплате кредитов тем, кто попал под мобилизацию, или уменьшать их величину на период службы в армии. Такую реструктуризацию долга банки, МВО и бюро кредитных историй не должны рассматривать как ухудшение платежеспособности клиентов. Также регулятор предложил не начислять штрафы и пени, не требовать досрочного исполнения обязательств, не выселять из ипотечного жилья.
О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября. В Вооруженные силы будут призывать тех, кто прошел службу в армии, а также тех, кто имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Студенты и срочники под мобилизацию попадать не будут, пообещали власти. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. человек.