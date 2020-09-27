В центре Минска «во избежание ЧП» ограничили движение и стянули военных

БТРы, БМП, машины с колючей проволокой стянули ко Дворцу независимости и стеле «Минск — город-герой». МВД сообщило, что в центре города ограничат движение личного и общественного транспорта

Фото: TUT.by

В Минске ограничили движение перед очередным протестным воскресеньем. Как сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, это было сделано, чтобы избежать чрезвычайных происшествий.

«Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — написала она.

Как сообщает Tut.by, в центр города стянули военную технику — около стелы «Минск — город-герой» были замечены колонны БТР. Кроме того, военная техника расположена около резиденции главы государства — Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

Кроме того, в белорусской столице не работают несколько крупных торговых центров.