СМИ сообщили о задержании журналисток на «Женском марше» в Минске

Задержание Марии Войтович (Фото: Вадим Замировский / TUT.by)

В центре Минска в ходе протестов были задержаны журналистки, сообщает Tut.by в Telegram.

По данным издания, во время «Женского марша» в центре города неизвестные в балаклавах и оливковой форме задержали журналистку Сашу Эльбаум из Tut.by, Екатерину Крапицкую из «Нашей Нивы», а также сотрудниц «Еврорадио» Юлию Матузову и Марию Войтович.

Перед задержанием у Матузовой проверили аккредитацию и несмотря на действующую документацию посадили в микроавтобус.

«Они не были задержаны. Их доставляли в РУВД для уточнения и проверки документов. Они отпущены», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минска.

Задержания журналистов и протестующих начались у здания Комаровского рынка, где проходил «Женский марш». На пешеходную зону заехали микроавтобусы, из которых выбежали люди в масках и без опознавательных знаков. По данным Tut.by, в ходе акции были задержаны около 50 человек.