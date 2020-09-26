СМИ сообщили о задержании журналисток на «Женском марше» в Минске
В центре Минска в ходе протестов были задержаны журналистки, сообщает Tut.by в Telegram.
По данным издания, во время «Женского марша» в центре города неизвестные в балаклавах и оливковой форме задержали журналистку Сашу Эльбаум из Tut.by, Екатерину Крапицкую из «Нашей Нивы», а также сотрудниц «Еврорадио» Юлию Матузову и Марию Войтович.
Перед задержанием у Матузовой проверили аккредитацию и несмотря на действующую документацию посадили в микроавтобус.
«Они не были задержаны. Их доставляли в РУВД для уточнения и проверки документов. Они отпущены», — сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минска.
Задержания журналистов и протестующих начались у здания Комаровского рынка, где проходил «Женский марш». На пешеходную зону заехали микроавтобусы, из которых выбежали люди в масках и без опознавательных знаков. По данным Tut.by, в ходе акции были задержаны около 50 человек.