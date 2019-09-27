Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Нет, таких планов нет», — сказал пресс-секретарь.
Саакашвили заявил о планах Путина к 2024 году присоединить к России Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и основную часть Украины, кроме Западной, вечером 27 сентября. Он также отметил, что частью плана президента России является попытка заставить эти страны объявить о нейтралитете, чтобы ослабить лидеров этих государств.
Кроме того, Саакашвили сказал, что российские и грузинские власти ведут переговоры касаемо нейтрального статуса Грузии. Это, как считает он, поспособствует невхождению Грузии в НАТО и Европейский союз. При этом Саакашвили не назвал источники своей информации.