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Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Песков отметил, что таких планов у президента России нет. Также он не подтвердил слова Саакашвили о том, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Нет, таких планов нет», — сказал пресс-секретарь.

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Саакашвили заявил о планах Путина к 2024 году присоединить к России Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и основную часть Украины, кроме Западной, вечером 27 сентября. Он также отметил, что частью плана президента России является попытка заставить эти страны объявить о нейтралитете, чтобы ослабить лидеров этих государств.

Кроме того, Саакашвили сказал, что российские и грузинские власти ведут переговоры касаемо нейтрального статуса Грузии. Это, как считает он, поспособствует невхождению Грузии в НАТО и Европейский союз. При этом Саакашвили не назвал источники своей информации.

Комментируя эти слова, Песков заявил, что эти данные не соответствуют действительности. «Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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В июне в грузинской столице прошли акции протеста, вызванные тем, что российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство местной оппозиции, которая инициировала митинги в Тбилиси. В результате Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию. Позднее телеведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно высказался о Путине и его покойных родителях. В Госдуме предложили ввести санкции против Грузии, однако российский президент отказался от этой идеи.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дмитрий Песков, Михаил Саакашвили, СССР
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