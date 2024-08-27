Экс-советник Трампа рассказал о его уязвимости перед комплиментами Путина

По словам бывшего чиновника, похвала от российского лидера играла на самолюбии Трампа и его стремлении приблизиться к «сильным мира сего». Макмастер также пишет, что Трамп верил в возможность подружиться с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Будучи президентом США Дональд Трамп верил в свою способность установить теплые личные отношения с президентом Владимиром Путиным и проявлял уязвимость перед похвалой со стороны российского коллеги, рассказал бывший советник республиканца по нацбезопасности Герберт Макмастер в своих новых мемуарах «В состоянии войны с самими собой: моя служба в Белом доме Трампа».

На своей должности Макмастер пробыл всего 13 месяцев, но отмечает, что с самого начала испытывал трудности с тем, чтобы обсудить Россию и Путина с Трампом. По его словам, американский президент связывал любые вопросы по этой теме с проводившимися тогда расследованиями возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Трампа и его предвыборной кампании с Москвой.

Макмастер пишет, что, подобно своим предшественникам Джорджу Бушу-младшему и Бараку Обаме, Трамп был «чрезмерно уверен» в своей способности наладить отношения с Путиным, а также позиционировал себя как «эксперта по заключению сделок». То, что американское экспертное сообщество, напротив, призывало его избрать жесткий подход к Москве, лишь подогревало решимость Трампа двигаться в противоположном направлении, говорится в книге.

«Путин, безжалостный бывший агент КГБ, подыгрывал самолюбию и неуверенности Трампа с помощью лести. Путин охарактеризовал Трампа как «очень яркого человека, талантливого, без всяких сомнений», и Трамп показал свою уязвимость перед таким подходом, свое стремление приблизиться к сильным мира сего и свою веру в то, что он один может наладить хорошие отношения с Путиным: «Для меня всегда большая честь получать такие приятные комплименты от человека, столь уважаемого в своей стране», — пишет Макмастер.

Свою работу в отношении России бывший чиновник описывает как «плавание против течения». По его воспоминаниям, Трамп пришел в бешенство, когда Макмастер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о наличии четких доказательств попыток России дискредитировать американские выборы. Экс-советник связывает возросшую неприязнь президента с тем, что он чувствовал своим долгом показать, что «Путин не был и никогда не стал бы другом Трампа».

В середине июля Трамп, вновь баллотирующийся на пост президента США, оценил свои отношения с Путиным как хорошие. По словам республиканца, между ним и российским лидером «никогда не стояла угроза войны». Трамп также неоднократно заявлял о своей способности положить конец конфликту на Украине.

В Кремле, комментируя слова Трампа о том, что он может завершить конфликт за один день, называли ситуацию слишком сложной для столь быстрого разрешения. Власти России обвиняют США в затягивании конфликта и выступают против поставок оружия Киеву.