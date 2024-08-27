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Гросси провел осмотр Курской АЭС. Видео
Как Гросси приехал с визитом на Курскую АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Курскую АЭС с визитом, чтобы оценить уровень ядерной безопасности на объекте с учетом начавшихся в Курской области боев между российскими военными и ВСУ. Что он сказал в своем выступлении на Курской АЭС — в видео РБК.
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