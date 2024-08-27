Лавров назвал условие, при котором Киев мог сохранить границы 1991 года

Украина могла бы сохраниться в границах 1991 года, если бы ее оппозиция выполнила договоренность с властями от 2014 года о создании правительства и внеочередных выборах, сказал Лавров. Москва считает произошедшее госпереворотом

Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Украина могла бы сохраниться в границах 1991 года, если бы ее оппозиция выполнила договоренность с властями страны времен Евромайдана о проведении общенациональных выборов и создании правительства национального единства. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Лавров напомнил о соглашении, которое в феврале 2014 года подписал занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович с лидерами оппозиции под гарантии западных стран.

«[Речь шла] о том, что они создадут правительство национального единства и общенациональные выборы. Наутро эту договоренность, честную договоренность нарушила оппозиция при подстрекательстве Соединенных Штатов и западных стран, которые тут же признали результаты этого кровавого антиконституционного госпереворота. Выполнили бы они ту договоренность, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, включая Крым», — сказал Лавров.

Соглашение так и не было выполнено. Вскоре Янукович покинул Киев, а 28 февраля выступил с обращением из России, после чего на Украину уже не возвращался.

Президент России Владимир Путин объяснял присоединение Крыма необходимостью защиты русскоязычного населения и восстановлением исторической справедливости. Глава государства не раз говорил, что на Украине совершили государственный переворот, и обвинял в его организации Запад.

«Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права. <…> Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством», — говорил Путин. Он подчеркивал, что Россия «никогда не планировала никаких аннексий и никаких военных действий в Крыму». Вопрос о статусе полуострова Москва считает закрытым.

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, Путин назвал одной из ее целей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».