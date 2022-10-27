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Политика ,  

Путин заявил, что Запад «совсем охамел» и «ничего не стесняется»

Путин обвинил Запад в организации цветных революций и переворотов в других странах
Президент заявил, что Запад финансировал смену власти на Украине в 2014-м и организовывал перевороты в других странах. Он также напомнил об убийстве американскими силами иранского генерала Сулеймани

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Запад пускает в ход торговые войны и санкции, организует «цветные революции» и «разного рода перевороты» в других странах, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — сказал глава государства. Замгоссекретаря США (тогда — помощник госсекретаря) Виктория Нуланд в апреле 2014 года сказала, что Вашингтон вложил $5 млрд в «развитие демократии на Украине с 1991 года».

Путин напомнил, как США в начале 2020 года ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. «Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» — поинтересовался президент.

Нынешний миропорядок с каждым днем «умножает хаос» и становится все более нетерпимым, считает он: США подавляют любую самостоятельность даже своих партнеров «и вводят еще и санкции против своих собственных союзников», а те «со всем соглашаются». Путин заявил о «доктринальном кризисе неолиберальной модели мироустройства по-американски», так как Вашингтону нечего предложить миру, помимо сохранения своего доминирования.

О том, что Запад стремится дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве, Путин говорил неоднократно. Так, на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября он заявил, что Запад разжигает в регионе националистические и экстремистские настроения и устраивает вооруженные конфликты и «цветные революции».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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