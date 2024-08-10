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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму предупредили о «неимоверных потерях» ВСУ при атаке на регион

Константинов: ВСУ понесут большие потери при попытке атаки на Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
Ялта и гора Аю-Даг, Крым
Ялта и гора Аю-Даг, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Украинские Вооруженные силы (ВСУ) потерпят поражение и понесут «неимоверные потери» при попытке атаковать Крым, заявил «РИА Новости» спикер парламента полуострова Владимир Константинов.

«Крым — полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По словам Константинова, власти отслеживают ситуацию вокруг региона и принимают все возможные и необходимые меры, «чтобы ответить на любой вызов».

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Политика
Ялта, Крым

Киев не раз заявлял о намерении вернуть все территории, перешедшие под контроль России. Москва считает вопрос о статусе Крыма закрытым.

О том, что попытка вернуть Крым потребовала бы от Украины огромных человеческих и технических ресурсов, ранее писал Business Insider со ссылкой на военных экспертов. По их оценке, битва за полуостров могла бы стать самой тяжелой в нынешнем противостоянии с Россией.

Отставной полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан также указывал, что Крым, «по сути, является островом». По его мнению, «десант невозможен, потому что Украине не хватает кораблей для перевозки большого количества войск и тяжелой техники».

Эксперт по международной безопасности из Ланкастерского университета в Великобритании Бэзил Джермонд также отмечал, что у России на полуострове есть обширная военная инфраструктура, а у Украины нет возможности перебросить в Крым крупные десантные силы по воздуху или воде.

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Теги
Крым ВСУ Украина Военная операция на Украине
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