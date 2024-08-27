Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины

По объектам аэродромной инфраструктуры Украины российские военные нанесли удар, сообщили в Минобороны. Для удара использовали ракеты «Кинжал» и беспилотники.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен ночью. Это был «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», добавили в ведомстве. Он наносился с использованием аэробаллистических ракета «Кинжал» и ударных беспилотников. «Все назначенные цели поражены», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 27 августа по всей Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Системы ПВО работали «на подступах» к украинской столице, рассказывали в военной администрации города. «Суспiльне» сообщало о взрывах в Хмельницкой области, Сумах, Кривом Роге, Ровно.

Накануне, 26 августа, российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине, сообщало Минобороны России. Удар нанесли по объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали электроподстанции в девяти областях, газокомпрессорные станции, места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областя, уточняли в ведомстве.

После взрывов в крупнейших городах Украины в стране отключилась подача света, что привело к остановке водоснабжения. Для движения поездов дальнего следования были задействованы тепловозы.