Минобороны сообщило о взятии под контроль села Орловка в Донбассе
Российские военные взяли под контроль село Орловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны.
Во взятии под контроль участвовали подразделения группировки войск «Центр», добавили в ведомстве.
Военные этого соединения также нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. Боевые действия проходили около населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка.
Также российские военные отразили семь попыток украинских военных атаковать. Украинские потери Минобороны оценило на этом участке боевых действий в 530 военных, один танк, четыре бронированные машины, шесть автомобилей. Также ВСУ потеряли 122-мм самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.
Накануне российским военным удалось взять под контроль два населенных пункта в Курской области — поселок Нечаев и деревню Нижняя Паровая, сообщал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
21 августа Минобороны отчитывалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Желанное в ДНР. Днем ранее войска группировки «Центр» разгромили группировку ВСУ и заняли поселок городского типа Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР.
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