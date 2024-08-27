Власти сообщили о работе ПВО вблизи Киева
В Киевской области, вблизи украинской столицы, работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.
«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — приводятся его слова в телеграм-канале администрации.
ТСН и «Страна.ua» пишут о взрывах в Киеве. Взрывы слышны также в Хмельницкой области, передает «Суспiльне».
В 23:22 мск 26 августа в Киевской области объявили воздушную тревогу. Также сигналы тревоги звучат в Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Материал дополняется.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят