Власти сообщили о работе ПВО вблизи Киева

В Киевской области, вблизи украинской столицы, работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Пребывайте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — приводятся его слова в телеграм-канале администрации.

ТСН и «Страна.ua» пишут о взрывах в Киеве. Взрывы слышны также в Хмельницкой области, передает «Суспiльне».

В 23:22 мск 26 августа в Киевской области объявили воздушную тревогу. Также сигналы тревоги звучат в Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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