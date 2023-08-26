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Белгородский губернатор сообщил о гибели мирного жителя при атаке дрона

Губернатор Гладков: в Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При атаке дрона в селе Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», — написал он.

15 августа Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка, в результате которого погиб мирный житель. По его словам, три артиллерийские мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шел ремонт, пострадали два человека — женщина и мужчина.

«У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах», — рассказывал Гладков.

Теги
Персоны
Белгородская область ВСУ обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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