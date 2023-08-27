Получивший от Путина вертолет президент Зимбабве избрался на второй срок
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на выборах получил более 52% голосов, тем самым обеспечив себе второй срок, сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны. Мнангагва возглавляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».
Его главный конкурент, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса получил 44% голосов.
Reuters отмечает, что победа Мнангагвы была ожидаемой, так как, по мнению аналитиков, «конкуренция была перекошена в пользу правящей партии».
Президентский срок в Зимбабве — 6 лет, Мнангагва возглавил страну в 2007-м, после отстранения находившегося у власти с 1980-го Роберта Мугабе. Он был представителем той же партии, что и действующий президент.
Мнангагва до этого был первым вице-президентом и считался преемников Мугабе, однако он решил отправить его в отставку, что и спровоцировало госпереворот. На тот момент 93-летний президент, в частности, заподозрил Мнангагву в попытке лишить его власти с помощью колдовства. В ситуацию вмешалась армия, которая в конце концов арестовала Мугабе. Он умер в 2019-м.
В прошлом году российский президент Владимир Путин подарил Мнангагве вертолет Ми-38. В этом году лидер Зимбабве встречался с Путиным на полях саммита «Россия — Африка». Как отметил Мнангагва, Хараре и Москва продолжают «укреплять, углублять и расширять» контакты друг с другом, и сотрудничество в том числе развивается на фоне того, что обе страны находятся под санкциями. США и ЕС ввели ограничения против Зимбабве в начале 2000-х после того, как из-за земельной реформы Мугабе без собственности остались почти все белые фермеры.
Путин называл Зимбабве «надежным союзником России на африканском континенте» и говорил о поддержке внешнеполитического курса Москвы со стороны Хараре, а также отмечал сотрудничество партии «Единая Россия» и партии Мнангагвы. По его словам, президент республики внес свой склад в развитие сотрудничества двух стран.