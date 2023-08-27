Получивший от Путина вертолет президент Зимбабве избрался на второй срок

Получивший в подарок от Путина вертолет лидер Зимбабве избрался на второй срок

Эммерсон Мнангагва останется президентом Зимбабве на второй шестилетний срок. Путин отмечал, что он внес личный вклад в укрепление отношений с Россией. В прошлом году он подарил зимбабвийскому коллеге вертолет Ми-38

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва (на плакате) (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на выборах получил более 52% голосов, тем самым обеспечив себе второй срок, сообщает Reuters со ссылкой на избирательную комиссию страны. Мнангагва возглавляет правящую партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Его главный конкурент, лидер оппозиционной партии «Гражданская коалиция за перемены» Нельсон Чамиса получил 44% голосов.

Reuters отмечает, что победа Мнангагвы была ожидаемой, так как, по мнению аналитиков, «конкуренция была перекошена в пользу правящей партии».

Президентский срок в Зимбабве — 6 лет, Мнангагва возглавил страну в 2007-м, после отстранения находившегося у власти с 1980-го Роберта Мугабе. Он был представителем той же партии, что и действующий президент.

Мнангагва до этого был первым вице-президентом и считался преемников Мугабе, однако он решил отправить его в отставку, что и спровоцировало госпереворот. На тот момент 93-летний президент, в частности, заподозрил Мнангагву в попытке лишить его власти с помощью колдовства. В ситуацию вмешалась армия, которая в конце концов арестовала Мугабе. Он умер в 2019-м.