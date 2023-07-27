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Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

Мининформации Зимбабве: Путин подарил Мнангагве президентский вертолет Ми-38

Эммерсон&nbsp;Мнангагва (справа)&nbsp; Эммерсон Мнангагва Эммерсон Мнангагва выходит&nbsp;из вертолета Ми-38, подаренный Эммерсону Мнанангве Ми-38, подаренный Эммерсону Мнанангве Ми-38, подаренный Эммерсону Мнанангве

Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, его в ближайшее время доставят в страну, сообщает зимбабвийское Министерство информации, рекламы и радиовещания.

«Его Превосходительство Президент Путин подарил Его Превосходительству Президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

К публикации прикреплены фотографии вертолета. Судя по ним, речь идет о вертолете Ми-38, который производят в Казани. Похожий Ми-38 с салоном повышенной комфортности был презентован президенту Владимиру Путину летом 2019 года на выставке МАКС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с РБК уточнил, что подарок был сделан еще в прошлом году.

В сентябре прошлого года госкорпорация «Ростех» передала Зимбабве медицинский вертолет «Ансат» и автомобиль скорой помощи в ходе визита российской делегации в африканскую республику. Церемония передачи техники состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагвы. Глава российской делегации министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал Эммерсону Мнангагве поздравления от Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Мнангагва встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в рамках саммита Россия — Африка. На полях форума он сказал, что страны продолжают «укреплять, углублять и расширять» контакты друг с другом. Мнангагва назвал Россию и Зимбабве «жертвами санкционного режима, которые сотрудничают друг с другом».

Путин на пленарном заседании саммита заявил, что в ближайшие три-четыре месяца Москва готова безвозмездно поставить по 25–50 тыс. т зерна шести африканским странам, включая Зимбабве. Также страну в числе потенциальных партнеров в сфере атомной энергетики назвал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В конце января — начале февраля в Зимбабве с визитом приезжал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда главы государств также обменялись подарками: Мнангагва получил трактор, а Лукашенко — чучело льва.

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политик, президент России

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