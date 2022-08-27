Разведка США пообещала оценить угрозу из-за найденных у Трампа бумаг

Директор Национальной разведки Эврил Хейнс отправила конгрессу письмо, в котором пообещала оценить потенциальный риск для национальной безопасности от обнаруженных во время обыска у экс-президента документов

Фото: Sammy Minkoff / www.imago-images.de / Global Look Press

Разведка США оценит потенциальный риск для национальной безопасности в случае, если документы, обнаруженные во время обыска в резиденции бывшего президента Дональда Трампа, стали бы общедоступными, сообщают Reuters и Politico со ссылкой на письмо директора Национальной разведки Эврил Хейнс, адресованное председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей конгресса Адаму Шиффу и председателю комитета по надзору палаты представителей Кэролин Мэлони.

«Мы удовлетворены тем, что в ответ на наше обращение директор Хейнс подтвердила, что разведка и Министерство юстиции проводят оценку того ущерба, который мог быть нанесен ненадлежащим хранением секретных документов в Мар-а-Лаго, — говорится в заявлении Мэлони и Шиффа, которое приводит Politico.

26 августа Минюст опубликовал аффидевит (заверенные письменные показания) агента ФБР, который заявил, что бюро идентифицировало 184 документа, содержащих «информацию о национальной обороне», после того как Трамп вернул 15 коробок с бумагами в Национальный архив США. В них, согласно показаниям, также содержались рукописные записи экс-президента.

По словам Шиффа и Мэлони, опубликованные показания «подтверждают серьезную обеспокоенность» конгресса тем, что среди документов, обнаруженных в резиденции Трампа, есть те, которые могут нанести ущерб.

Агенты ФБР 8 августа устроили обыск в резиденции бывшего американского лидера. Национальное управление архивов и документов США предположило в феврале, что Трамп увез из Белого дома 15 коробок с документами, в том числе секретными. Бумаги позднее были возвращены, однако Минюст инициировал выдачу ордера на обыск ФБР, чтобы агенты убедились, что у него не осталось вывезенных документов.

Согласно описи изъятого, в Мар-а-Лаго были обнаружены 11 комплектов документов, на части из них были грифы «конфиденциально», «секретно», «совершенно секретно» и «конфиденциальная засекреченная информация». Бывшего президента заподозрили в том числе в нарушении закона о шпионаже, писало издание Politico.

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Трамп настаивает, что рассекретил хранившиеся у него документы во время пребывания на посту главы государства, а сами обыски назвал «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом и проникновением». Экс-президент потребовал вернуть изъятые у него бумаги.