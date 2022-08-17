Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 16 авг, 15:54
Власти Крыма заявили об «активизации агентуры» Киева после ЧП в Джанкое Политика, 02:58
NBC узнал о рассекречивании Трампом в Twitter спутника-шпиона США Политика, 02:35
Шольц счел важным прямое общение с Путиным во время кризиса на Украине Политика, 01:54
МИД сообщил о планах обговорить поездку на ЗАЭС через Россию с МАГАТЭ Политика, 01:34
Минобороны заявило о нарушении Израилем линии разграничения в Сирии Политика, 01:34
Правительство ФРГ опровергло сообщение об отсрочке закрытия АЭС Политика, 00:38
МИД Китая указал, что 85% населения мира не ввели санкции против России Политика, 00:30
Минтруд предложил еще два года не менять расчет накопительной пенсии Экономика, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Не хочет играть в России. В какой клуб перейдет Артем Дзюба Спорт, 00:00
Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян Экономика, 00:00
Клуб вратаря сборной России выиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 16 авг, 23:51
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией Политика, 16 авг, 23:41
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 16 авг, 23:35
Москалькова сочла дискриминацией призыв закрыть россиянам въезд в Европу Политика, 16 авг, 23:21
Политика ,  
0 

NBC узнал о рассекречивании Трампом в Twitter спутника-шпиона США

Фото: James K. Mccann / Zuma Press / Global Look Press
Фото: James K. Mccann / Zuma Press / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в конце августа 2019 года рассекретил в Twitter американский спутник-шпион, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников разведки.

Как уточнил каналу экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, речь идет о твите Трампа, в котором он выложил фотографию иранской ракетной площадки после неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, снимок был сделан из космоса и засекречен.

По словам собеседников, бывшему американскому лидеру в тот день показали фотографию с одного из американских секретных спутников-шпионов. На ней продемонстрированы последствия взрыва иранской ракеты. «Как только мы показали ему, он сказал: «Я твитну это», — рассказал один из собеседников.

Джина Хаспел, бывший директор Центрального разведывательного управления, и Джозеф Магуайр, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США, пытались отговорить Трампа. Однако тот, рассказал один из экс-сотрудников разведки, в ответ на уговоры заявил: «Послушайте, я президент, я могу рассекретить что угодно».

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter