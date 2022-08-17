NBC узнал о рассекречивании Трампом в Twitter спутника-шпиона США

Фото: James K. Mccann / Zuma Press / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в конце августа 2019 года рассекретил в Twitter американский спутник-шпион, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников разведки.

Как уточнил каналу экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, речь идет о твите Трампа, в котором он выложил фотографию иранской ракетной площадки после неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты, снимок был сделан из космоса и засекречен.

По словам собеседников, бывшему американскому лидеру в тот день показали фотографию с одного из американских секретных спутников-шпионов. На ней продемонстрированы последствия взрыва иранской ракеты. «Как только мы показали ему, он сказал: «Я твитну это», — рассказал один из собеседников.

Джина Хаспел, бывший директор Центрального разведывательного управления, и Джозеф Магуайр, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США, пытались отговорить Трампа. Однако тот, рассказал один из экс-сотрудников разведки, в ответ на уговоры заявил: «Послушайте, я президент, я могу рассекретить что угодно».

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