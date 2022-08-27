Казахстан на год прекратит экспорт военной продукции

Правительство не объяснило, с чем связано решение. Ранее Казахстан запланировал на 2022 год оборонный бюджет, почти в три раза превышающий объем средств, выделенных в 2021 году

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Казахстан на год, до конца августа 2023 года, прекратит экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Соответствующее предложение премьер-министр Алихан Смаилов выдвинул во время заседания комиссии по вопросам оборонной промышленности, участники его поддержали.

Как пишет казахский новостной портал «Экспресс К», страна выпускает широкий спектр вооружений. В их числе — ракетный комплекс «Тарлан», дальность его стрельбы ограничена 300 км. Комплекс использует израильские снаряды «Экстра» и PredatorHawk. Также оборонная промышленность Казахстана выпускает РСЗО «Сарышаян», отмечает портал.

В сентябре 2021 года замминистра индустрии и инфраструктурного развития Адильбек Сарсембаев сообщил, что оборонно-промышленный комплекс страны ждет технологическая модернизация. «Планируется обновление производственных фондов предприятий оборонной промышленности с целью организации производства новейших образцов вооружения и военной техники. Для этого будут привлекаться внебюджетные инвестиции. Кроме того, необходимо открыть ряд новых производств востребованной продукции военного назначения на действующих предприятиях ОПК», — утверждал он.

Тогда же Сарсембаев подчеркивал, что эти меры помогут увеличить экспорт продукции ОПК. По его словам, наиболее перспективными направлениями для экспорта тогда считались Россия, страны Центрально-Азиатского региона и другие.

В 2022 году власти Казахстана планируют потратить на оборонный сектор 2,2 трлн тенге ($4,7 млрд), при том, что в 2021 году объем выделенных средств составил 744,7 млрд тенге ($1,6 млрд). В мае министр финансов Ерулан Жамаубаев объявил о выделении дополнительных 446 млрд тенге, после чего сумма выросла до 2,2 трлн.