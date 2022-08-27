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Вучич предложил переназначить Ану Брнабич премьером Сербии
Ана Брнабич
Президент Сербии Александр Вучич предложил парламенту страны продлить полномочия Аны Брнабич на посту премьер-министра. Об этом он заявил в ходе телеобращения, передает газета «Политика».
«Ана не будет премьер-министром четыре года, этот срок будет короче, в 2024 году в правительстве произойдут изменения», — сказал Вучич.
Кандидаты на пост председателя правительства Милош Вучевич (Прогрессивная партия) и Ивица Дачич (Социалистическая партия) станут в новом кабинете вице-премьерами.
«Дачич, помимо важной министерской должности и вице-премьера, также будет координатором службы безопасности», – сказал Вучич.
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