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Вучич предложил переназначить Ану Брнабич премьером Сербии

Ана Брнабич
Ана Брнабич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич предложил парламенту страны продлить полномочия Аны Брнабич на посту премьер-министра. Об этом он заявил в ходе телеобращения, передает газета «Политика».

«Ана не будет премьер-министром четыре года, этот срок будет короче, в 2024 году в правительстве произойдут изменения», — сказал Вучич.

Кандидаты на пост председателя правительства Милош Вучевич (Прогрессивная партия) и Ивица Дачич (Социалистическая партия) станут в новом кабинете вице-премьерами.

«Дачич, помимо важной министерской должности и вице-премьера, также будет координатором службы безопасности», – сказал Вучич. 

Материал дополняется. 

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