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Главу Института подготовки юридических кадров СБУ заподозрили в госизмене

По утверждению Генпрокуратуры Украины, задержанный «склонял военнослужащих перейти на сторону врага». По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе начальника управления СБУ в Харьковской области
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, сообщает ведомство. Его заподозрили в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК).

В сообщении Генпрокуратуры Украины в Telegram говорится, что подозреваемый в течение февраля — марта 2022 года «склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и перейти на сторону врага».

Имени задержанного ведомства не приводят. Издание LB.ua пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что речь идет о бывшем заместителе начальника управления СБУ в Харьковской области Юрии Рябухе, он руководил этим главком в 2018 году.

На Украине экс-сотрудник правительства получил 12 лет тюрьмы за госизмену
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Дом Правительства Украины

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого находится в Харькове. Институт подготовки юридических кадров для СБУ — подразделение вуза, оно было основано в 1994 году для подготовки юристов и следователей украинской спецслужбы и других правоохранительных органов.

Наказание по статье о госизмене -  от 12 до 15 лет лишения свободы. В марте президент Владимир Зеленский ужесточил ответственность: в условиях военного положения может грозить лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного, с обязательной конфискацией всего имущества осужденного. Военное положение было введено в стране из-за российской военной операции.

25 августа бывшего сотрудника секретариата кабмина Украины приговорили к 12 годам тюрьмы по ч. 1 ст. 111. По данным Генпрокуратуры, он жо февраля 2022 года «передавал секретную информацию представителям ФСБ России». 

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27 июня Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа [февраля, первый день российской военной операции] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того чтобы защищать свой народ». Он уволил главу СБУ Ивана Баканова, объяснив решение «очень серьезными вопросами» к нему из-за связи сотрудников ведомства с Россией, а также объявил о кадровой ревизии в Службе безопасности.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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