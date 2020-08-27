СБУ предложила не допускать к выборам сотрудничающих с Россией кандидатов

Предложение прозвучало на заседании СНБО по безопасности выборов на Украине. Еще одной угрозой была признана эпидемия коронавируса

Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

В законодательство Украины необходимо ввести запрет на участие в выборах в качестве кандидатов людей, которые сотрудничают с Россией. С такой инициативой выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины глава СБУ Иван Баканов.

Отчет о заседании опубликован на сайте СНБО.

«Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств», — говорится в сообщении.

Критерии, по которым должен определяться уровень сотрудничества в Россией, остались неизвестны.