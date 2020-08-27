СБУ предложила не допускать к выборам сотрудничающих с Россией кандидатов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
Верховный суд отказался рассматривать иск против трехдневного голосования Политика, 19:30 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 19:25 Углеродный след. Почему новый налог ЕС «добьет» европейский майнинг Крипто, 19:23 МВД объяснило проверкой документов доставку журналистов в минскую милицию Политика, 19:22 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:18 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 19:18 Матчи чемпионата России по футболу будут транслировать в США и Бразилии Спорт, 19:15 Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот Общество, 19:10 Путин проехал по трассе «Таврида» в Крыму за рулем лимузина Aurus. Видео Общество, 19:02 Лавров заявил о неизменной поддержке Россией белорусского народа Политика, 18:58 Путину в Крыму подарили килограмм асфальтобетона Общество, 18:52 Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов Инвестиции, 18:46 Amazon запатентовала заменяющий горнолыжный подъемник дрон Индустрия 4.0, 18:45  Как выучить разговорные фразы на иностранных языках РБК и Билайн, 18:44
Политика ,  
0 

СБУ предложила не допускать к выборам сотрудничающих с Россией кандидатов

Предложение прозвучало на заседании СНБО по безопасности выборов на Украине. Еще одной угрозой была признана эпидемия коронавируса
Иван Баканов
Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

В законодательство Украины необходимо ввести запрет на участие в выборах в качестве кандидатов людей, которые сотрудничают с Россией. С такой инициативой выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины глава СБУ Иван Баканов.

Отчет о заседании опубликован на сайте СНБО.

«Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств», — говорится в сообщении.

Критерии, по которым должен определяться уровень сотрудничества в Россией, остались неизвестны.

На Украине задержали прятавшего секреты в конфетах Roshen сотрудника СБУ
Общество
Фото: ТАСС

Страной-агрессором Верховная рада Украины признала Россию в решении от 27 января 2015 года. Тем же решением самопровозглашенные республики Донбасса были признаны террористическими организациями.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

8 августа Центральная избирательная комиссия Украины решила не проводить местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. «Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей», — сообщила она.

Согласно решению, выборы не будут проводить в десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя постановление Рады, указала, что документ можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. Представитель ведомства отметила, что организация местных выборов «обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому комплексу мер», а ситуация «не может не беспокоить».

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что минские соглашения неактуальны, а сроки, предусмотренные в них, уже истекли. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ответ на заявление Резникова указал, что эти слова могут означать выход Киева из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: СБУ, выборы, запрет, кандидаты
Материалы по теме
Путин списал задержание «боевиков ЧВК» на акцию спецслужб Украины и США
Политика
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине
Общество
Лавров попросил Киев «перестать морочить всем голову»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter