СБУ предложила не допускать к выборам сотрудничающих с Россией кандидатов

Страной-агрессором Верховная рада Украины признала Россию в решении от 27 января 2015 года. Тем же решением самопровозглашенные республики Донбасса были признаны террористическими организациями.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.
8 августа Центральная избирательная комиссия Украины решила не проводить местные выборы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. «Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей», — сообщила она.
Согласно решению, выборы не будут проводить в десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя постановление Рады, указала, что документ можно трактовать как фактический выход Киева из минских соглашений. Представитель ведомства отметила, что организация местных выборов «обусловлена требованиями, которые прямо противоречат минскому комплексу мер», а ситуация «не может не беспокоить».
Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что минские соглашения неактуальны, а сроки, предусмотренные в них, уже истекли. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ответ на заявление Резникова указал, что эти слова могут означать выход Киева из минского и нормандского форматов по урегулированию конфликта в Донбассе.