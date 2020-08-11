На Украине задержали прятавшего секреты в конфетах Roshen сотрудника СБУ
На Украине по подозрению в государственной измене задержали сотрудника Службы безопасности страны и военного пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.
По версии следствия, офицер СБУ собирал представляющие гостайну сведения об оборонно-промышленном комплексе Украины для дальнейшей передачи кураторам из иностранной спецслужбы. Секретную информацию он передавал через курьера, которым был отставной военный.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин во время передачи секретных данных, записи с которыми были спрятаны в конфетах. Курьер должен был вывезти их за пределы страны.
Суд взял подозреваемых под арест на два месяца. В случае признания их вины мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.
По данным портала «Страна.ua», записи были упакованы в конфеты фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту страны Петру Порошенко.