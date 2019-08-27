Американскому сенатору запретили въезжать в Россию

По словам Рона Джонсона, он планировал провести консультации с российскими должностными лицами, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества. В прошлом году он посещал Москву в составе делегации США

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон сообщил, что ему отказали в российской визе. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что он должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества.

Как заявил Джонсон, он надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет заложить основу для улучшения отношений между странами в будущем. «К сожалению, российские должностные продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию», — отметил сенатор. Он добавил, что несмотря на это продолжит выступать за решительный ответ на агрессию Москвы и откровенный диалог, когда это возможно.

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