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Политика ,  
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Заявивший об отказе в российской визе сенатор США оказался в стоп-листе
Республиканец Рон Джонсон не подавал заявки на российскую визу, а как официальный представитель американской власти находится в стоп-листе. Сам сенатор ранее сообщил, что ему отказали в визе на въезд в Россию

Член Республиканской партии сенатор Рон Джонсон находится в российском стоп-листе и за визой в Россию не обращался, сообщили в пресс-службе российского МИДа, передает ТАСС.

«Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — пояснили в ведомстве, назвав действия сенатора «манипуляцией информацией».

Политика
Американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

Джонсон, по его собственным словам, должен был приехать в Россию в составе двухпартийной делегации. Он планировал встретиться с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданских организаций. Политик указывал, что ему отказали в визе в Россию, что он оценил как дипломатические игры.

Политика
В российском посольстве не обнаружили заявок на визу от сенатора США

В посольстве России в США отметили, что сенатор не сообщал о своих планах приехать в Россию и на визу не подавался. Дипломаты назвали обвинения Джонсона беспочвенными, которые ведут «не к диалогу, а к конфронтации».

Автор: Анна Трунина
Теги: МИД России, отказ во въезде
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В российском посольстве не обнаружили заявок на визу от сенатора США
Политика
Американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию
Политика
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