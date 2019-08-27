Заявивший об отказе в российской визе сенатор США оказался в стоп-листе

Заявивший об отказе в российской визе сенатор США оказался в стоп-листе

Республиканец Рон Джонсон не подавал заявки на российскую визу, а как официальный представитель американской власти находится в стоп-листе. Сам сенатор ранее сообщил, что ему отказали в визе на въезд в Россию

Член Республиканской партии сенатор Рон Джонсон находится в российском стоп-листе и за визой в Россию не обращался, сообщили в пресс-службе российского МИДа, передает ТАСС.

«Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — пояснили в ведомстве, назвав действия сенатора «манипуляцией информацией».

Джонсон, по его собственным словам, должен был приехать в Россию в составе двухпартийной делегации. Он планировал встретиться с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданских организаций. Политик указывал, что ему отказали в визе в Россию, что он оценил как дипломатические игры.