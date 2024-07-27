Мэр Курска предложил жителям привести в порядок укрытия на субботнике

Губернатор обратил внимание на жалобы жителей Курска на управляющие компании, которые не содержат убежища в надлежащем состоянии, и сообщил, что поручил мэру «разобраться». Тот посоветовал сменить компанию или выйти на субботник

Игорь Куцак (Фото: glavaigorkutsak / Telegram)

Мэр Курска Игорь Куцак предложил жителям «провести субботник», чтобы самостоятельно привести в порядок укрытия.

Во время прямого эфира в соцсети VK одна из жительниц пожаловалась на то, что укрытия и подвалы на Заводской улице «находятся в неудовлетворительном состоянии», и спросила мэра: «Что нам делать в случае опасности? Как заставить управляющую компанию работать?»

Куцак уточнил, что в городе «порядка 2500 объектов укрытий и заглублений, которые можно использовать для этих целей: 1700 укрытий и порядка 700 мест, в которых также можно укрываться». «Естественно, это большая работа по приведению их в надлежащее состояние для того, чтобы там можно было безопасно и достаточно комфортно находиться», — заявил мэр.

По его словам, Управление по ГО и ЧС Курска и Госжилинспекция регулярно проводят рейды «с целью анализа ситуации и мер реагирования в адрес управляющих компаний». Глава города напомнил, что следить за состоянием укрытий — обязанность управляющих компаний, и предложил, если те не справляются, сменить их.

«Уважаемые жители, никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется», — добавил он.

Врио губернатора области Алексей Смирнов перед этим обратил внимание на жалобы жителей Курска на управляющие компании, которые не содержат убежища в подвалах домов в надлежащем состоянии, и сообщил, что поручил мэру «разобраться, а заодно и Госжилинспекции еще раз проверить все укрытия в регионе».

Курская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Так, 24 июля в Курске и области было сбито по меньшей мере 17 дронов, сообщал губернатор. Власти города говорили, что упали обломки, в результате на одной из улиц «отсутствует электричество, повреждена газовая труба». Повреждения получили также автомобили. Жители нескольких улиц рассказали об обнаружении «фрагментов или неустановленных предметов».