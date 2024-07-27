В Волгоградской области упал Су-34
Самолет ВКС Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны, передает «Интерфакс».
Истребитель упал в безлюдной местности. Он летел без боекомплекта. «Угрозы жизни летчиков нет», — уточнили в ведомстве. На земле разрушений нет.
По предварительной версии, крушение Су-34 произошло из-за технической неисправности.
В июне Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении тренировочного полета. Минобороны заявило, что экипаж погиб. Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало неисправность. Жертв и разрушений на земле не было, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
В сентябре прошлого года Су-34 упал в Воронежской области. На борту находились двое летчиков, они катапультировались. По данным Минобороны, самолет выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. По предварительным данным, он разбился из-за неисправности. Телеграм-канал «112» сообщал, что у истребителя отказала стойка шасси. После падения он загорелся.
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