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Политика ,  
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В Волгоградской области упал Су-34

Истребитель выполнял тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности, экипаж катапультировался. По предварительной версии, крушение произошло из-за неисправности
Су-34
Су-34 (Фото: Минобороны РФ)

Самолет ВКС Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался, сообщило Минобороны, передает «Интерфакс».

Истребитель упал в безлюдной местности. Он летел без боекомплекта. «Угрозы жизни летчиков нет», — уточнили в ведомстве. На земле разрушений нет.

По предварительной версии, крушение Су-34 произошло из-за технической неисправности.

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В июне Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении тренировочного полета. Минобороны заявило, что экипаж погиб. Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало неисправность. Жертв и разрушений на земле не было, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

В сентябре прошлого года Су-34 упал в Воронежской области. На борту находились двое летчиков, они катапультировались. По данным Минобороны, самолет выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. По предварительным данным, он разбился из-за неисправности. Телеграм-канал «112» сообщал, что у истребителя отказала стойка шасси. После падения он загорелся.

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Елена Чернышова
Су-34 авиакатастрофа Волгоградская область Минобороны
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