СК завел уголовное дело после гибели военкора «РИА Новости»

СК завел дело после гибели военкора Журавлева и обстрела журналистов в Запорожской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела группы российских журналистов в Запорожской области, один из них — военный корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев — погиб, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил посмертно представить погибшего военкора Журавлева к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».

Российские журналисты попали под обстрел в районе села Пятихатка Запорожской области 22 июля. По данным российского Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами. Журавлев был ранен и погиб во время эвакуации. В Минцифры и Общественной палате решили представить его к ордену Мужества посмертно. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий пообещал наградить Журавлева орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно.

Ранения также получили корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский и два журналиста «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Михальчевского должны были отвезти сначала в Мелитополь, а затем на лечение в Крым. У Польшакова четыре осколочных ранения, позже ему сделали операцию на стопе. У Шикова осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей, сообщила газета «Известия».

На гибель и ранение российских журналистов отреагировали в офисе генсека ООН. Его представитель Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.