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Депутатам запретили ездить в зону военной операции без разрешения Шойгу

Депутатам запретили ездить в зону военной операции без согласования с Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутатов уведомили об изменении правил поездок в зону боевых действий: теперь им нужно будет получать согласование на посещение воинских частей и подразделений у министра обороны Сергея Шойгу или главы Генштаба Валерия Герасимова
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Депутатов Госдумы уведомили о том, что все их посещения воинских частей и подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщили РБК три собеседника в Думе. Соответствующее требование довели до парламентариев после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщили РБК три парламентария их уведомили, что «посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции» теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы.

Один из собеседников РБК пояснил, что депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться на их территории с личным составом, но при этом они смогут продолжать ездить в новые регионы, передавать военным помощь, встречаясь с ними на нейтральной территории.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы, а также в Минобороны.

Само письмо на имя Володина поступило в Госдуму на прошлой неделе и «носило рекомендательный характер», уточнил один из источников РБК.

По словам собеседника, одна из причин появления письма может быть связана с тем, что военных «не устраивает pr в прифронтовой зоне»: «Постоянно фотографируются, устраивают шоу». Еще один источник подтвердил, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме министра обороны не содержалось никаких конкретных фамилий, утверждают собеседники РБК.

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Источники также сообщили, что документ содержал еще одну рекомендацию: чтобы перелет депутатов военными бортами в случае возникновения такой необходимости, осуществлялся только по ходатайству Володина или его первых заместителей.

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Госдума Сергей Шойгу Валерий Герасимов Вячеслав Володин Военная операция на Украине Депутаты
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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