Депутатам запретили ездить в зону военной операции без разрешения Шойгу

Депутатов уведомили об изменении правил поездок в зону боевых действий: теперь им нужно будет получать согласование на посещение воинских частей и подразделений у министра обороны Сергея Шойгу или главы Генштаба Валерия Герасимова

Фото: Александр Река / ТАСС

Депутатов Госдумы уведомили о том, что все их посещения воинских частей и подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщили РБК три собеседника в Думе. Соответствующее требование довели до парламентариев после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщили РБК три парламентария их уведомили, что «посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции» теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы.

Один из собеседников РБК пояснил, что депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться на их территории с личным составом, но при этом они смогут продолжать ездить в новые регионы, передавать военным помощь, встречаясь с ними на нейтральной территории.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы, а также в Минобороны.

Само письмо на имя Володина поступило в Госдуму на прошлой неделе и «носило рекомендательный характер», уточнил один из источников РБК.

По словам собеседника, одна из причин появления письма может быть связана с тем, что военных «не устраивает pr в прифронтовой зоне»: «Постоянно фотографируются, устраивают шоу». Еще один источник подтвердил, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме министра обороны не содержалось никаких конкретных фамилий, утверждают собеседники РБК.

Источники также сообщили, что документ содержал еще одну рекомендацию: чтобы перелет депутатов военными бортами в случае возникновения такой необходимости, осуществлялся только по ходатайству Володина или его первых заместителей.