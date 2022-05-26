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Володин ответил Турчаку на замечание о поездках депутатов в ДНР и ЛНР

Политики спорят о необходимости поездок депутатов в Донбасс: Турчак считает, что они необходимы жителям «освобожденных территорий», а Володин полагает, что это отрывает депутатов от их прямых обязанностей

Избиратели, голосовавшие за депутатов Госдумы, платят деньги за их работу, а не за то, чтобы они «занимались собственной повесткой», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с президиумом фракции в нижней палате парламента. Видео опубликовал Telegram-канал «Дума-ТВ».

Это очередное заявление Володина в его заочном споре с секретарем генсовета «Единой России» и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком о необходимости поездок депутатов на Донбасс. Дискуссия началась после того, как Володин на заседании Совета Думы заявил о необходимости «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью».

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По данным ТАССа и «Ведомостей», Володин назвал имена нескольких глав комитетов, которые пропустили несколько заседаний Совета Думы из-за поездок в ДНР и ЛНР. Как пишет газета, среди тех, кто чаще всего пропускал заседания — глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») и руководитель комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР). Каждый из них пропустил по пять заседаний из 11.

Кроме того, Володин указал на то, что охрана депутатов в таких поездках «стоит как вся спецоперация».

Отвечая на критику председателя Госдумы, Турчак заявил, что депутаты будут продолжать поездки до тех пор, пока это будет необходимо жителям «освобожденных территорий». «Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», — подчеркнул он.

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Выступая на встрече президиума фракции «Единой России» с главой партии Володин в ответ на это напомнил о дисциплине, без которой, по его мнению, нельзя повысить эффективность работы парламента. «Иногда начинается дискуссия в отношении дисциплины, но без этого мы с вами не сможем повысить эффективность парламента. Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой», — заявил он.

Он также подчеркнул, что избиратели высоко оценивают работу Госдумы (по его словам, доверие испытывают 58-59% участников последних опросов), но уточнил, что это — «аванс». «Хотелось бы, чтобы мы это понимали, чтобы мы понимали запрос общества на ответственную работу, на то, чтобы принимались качественные законы», — добавил Володин.

Турчак в апреле и мае посетил ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В начале апреля он посетил Запорожскую область, где вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным водрузил Красное знамя и флаг России в населенном пункте Розовка. Позже он отправился в Мариуполь. Там он пообещал, что «враг будет разбит» и мирная жизнь в ДНР «наконец-то наступит». В начале мая сенатор посетил Херсон.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Вячеслав Володин Андрей Турчак Госдума Украина ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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