МИД счел «мегафонной» практикой заявление Госдепа о разговоре с Лавровым

Россия не получала от США обращений касательно телефонного разговора главы МИД Сергей Лаврова с руководителем Госдепартамента Энтони Блинкеном, заявили в министерстве, передает ТАСС.

«Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — сообщили в МИД.

Ранее Блинкен объявил, что в ближайшие дни планирует поговорить с Лавровым по телефону. Он отметил, что это будет их первый разговор с того момента, как Россия начала военную операцию на Украине.

Среди тем, которые предстоит обсудить, глава Госдепа выделил освобождение сотрудника американской компании-производителя автозапчастей BorgWarner Пола Уилана, которого в России в 2020 году осудили за шпионаж, и баскетболистки Бритни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков. Кроме того, он намерен поговорить с Лавровым о сделке по вывозу зерна, которую заключили Россия, Украина, Турция и ООН. Блинкен назвал соглашение позитивным шагом, но отметил, что есть разница «между сделкой на бумаге и на практике».

В последний раз Лавров и Блинкен общались по телефону 15 февраля. Они должны были встретиться лично 24 февраля, но Блинкен отменил встречу за несколько часов до того, как президент Владимир Путин объявил о начале операции на Украине. Глава Госдепа объяснил решение тем, что видит начало боевых действий и не хочет «создавать видимость дипломатии».