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МИД заявил об ответе, «пропорциональном дальности» ракет, переданных ВСУ

Глава российской делегации в Вене предупредил, что если ВСУ обстреляют из американских РСЗО или другого оружия НАТО территорию России, «последствия будут более чем серьезные»
Константин Гаврилов
Константин Гаврилов (Фото: RusArmscontrol / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Страны Запада, продолжая передавать Украине вооружение, могут вынудить Россию «перейти к более жестким ответным действиям», заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова опубликованы на сайте МИДа.

Гаврилов заявил, что западное вооружение и военная техника из-за особенностей тактико-технических характеристик представляют угрозу для граждан России. «В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — пригрозил он.

Глава делегации предупредил, что если Вооруженные силы Украины применят американские РСЗО или дальнобойные орудия, поставляемые странами НАТО, против российской территории, «последствия будут более чем серьезные».

США и союзники пообещали передать Украине более 20 HIMARS
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По мнению дипломата, США подталкивают Европу к обострению отношений с Россией, поскольку Вашингтон «вынуждает их [европейские страны] обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия». Это может привести к расширению зоны вооруженного конфликта, утверждает Гаврилов.

Киев неоднократно объявлял, что оружие необходимо ему для защиты. И власти Украины, и политики западных стран, которые поставляют стране вооружение, не раз говорили, что Киев не будет использовать его для нанесения ударов по российской территории. Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал главе Пентагона применять американское оружие только «для сдерживания противника и деоккупации территории».

В то же время замглавы украинской военной разведки Вадим Скибицкий допустил, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией. Россия, в состав которой полуостров вошел по итогам референдума в 2014 году, настаивает, что для нее вопрос принадлежности Крыма закрыт, и обещает ответить в случае атаки.

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Власти Луганской народной республики обвиняют Украину в обстрелах из американских РСЗО населенных пунктов в Донбассе. Российское Минобороны отчиталось об уничтожении с 5 по 20 июля четырех систем HIMARS, которые Украине передали США и союзники. Но 20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что «эти системы не уничтожены русскими».

Всего Вашингтон обещал отправить Украине более 20 таких установок, 12 РСЗО уже были ей переданы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МИД Украина поставки оружия РСЗО
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