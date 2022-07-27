Зеленский предложил Андрея Костина на пост генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нардепа от «Слуги народа» Андрея Костина на должность генпрокурора, следует из базы данных украинского парламента.
17 июля Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение обязанностей и факты госизмены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой. Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.
Ранее о том, что генпрокуратуру может возглавить депутат от «Слуги Народа», сообщали Страна.ua и «Общественное». По данным последнего, 25 июля в Верховной Раде начали сбор подписей за назначение Костина.
Зеленский предложил Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора на основании п. 25 ст. 85 Конституции Украины: «Предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины; выражение недоверия генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности».
Как писал ZN.UA, Венедиктова отказалась признавать законность такого решения президента и заявила Симоненко, а также группе сторонников в офисе генпрокурора, что намерена выполнять свои обязанности и в дальнейшем.
Уроженка Харькова, Венедиктова в различные годы была советником в различных юридических фирмах, преподавателем гражданского права, судьей Третейского суда по медицинским делам. В 2018 году она стала советником Зеленского по юридическим вопросам, а затем вошла в его предвыборный штаб. На должность генпрокурора президент Украины назначил ее в марте 2020 года. На посту она сменила генерального прокурора президентства Петра Порошенка Руслана Рябошапку.
Андрей Костин — в прошлом адвокат, а ныне депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга Народа» (№ 108 в списке), глава парламентского комитета по вопросам правовой политики. Как председатель комитета отвечал за судебную реформу Украины, которая в последние годы блокировалась.