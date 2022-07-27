Зеленский предложил Андрея Костина на пост генпрокурора Украины

Глава государства предложил назничить депутата от «Слуги Народа» Андрея Костина новым генпрокурором. Указ об отстранении от должности Ирины Венедиктовой от подписал 17 июля

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нардепа от «Слуги народа» Андрея Костина на должность генпрокурора, следует из базы данных украинского парламента.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение обязанностей и факты госизмены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой. Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Ранее о том, что генпрокуратуру может возглавить депутат от «Слуги Народа», сообщали Страна.ua и «Общественное». По данным последнего, 25 июля в Верховной Раде начали сбор подписей за назначение Костина.

Зеленский предложил Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора на основании п. 25 ст. 85 Конституции Украины: «Предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины; выражение недоверия генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности».

Как писал ZN.UA, Венедиктова отказалась признавать законность такого решения президента и заявила Симоненко, а также группе сторонников в офисе генпрокурора, что намерена выполнять свои обязанности и в дальнейшем.

Читайте на РБК Pro Pro Вы хотите переучиться на ИТ-специалиста. Как это лучше сделать Вы хотите переучиться на ИТ-специалиста. Как это лучше сделать Инструкции Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro Банки начали предлагать альтернативу валютным счетам с комиссиями Банки начали предлагать альтернативу валютным счетам с комиссиями Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи

Уроженка Харькова, Венедиктова в различные годы была советником в различных юридических фирмах, преподавателем гражданского права, судьей Третейского суда по медицинским делам. В 2018 году она стала советником Зеленского по юридическим вопросам, а затем вошла в его предвыборный штаб. На должность генпрокурора президент Украины назначил ее в марте 2020 года. На посту она сменила генерального прокурора президентства Петра Порошенка Руслана Рябошапку.

Андрей Костин — в прошлом адвокат, а ныне депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга Народа» (№ 108 в списке), глава парламентского комитета по вопросам правовой политики. Как председатель комитета отвечал за судебную реформу Украины, которая в последние годы блокировалась.