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Зеленский предложил Андрея Костина на пост генпрокурора Украины

Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении нового генпрокурора Украины
Глава государства предложил назничить депутата от «Слуги Народа» Андрея Костина новым генпрокурором. Указ об отстранении от должности Ирины Венедиктовой от подписал 17 июля

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нардепа от «Слуги народа» Андрея Костина на должность генпрокурора, следует из базы данных украинского парламента.

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение обязанностей и факты госизмены со стороны сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский парламент проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой. Исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Ранее о том, что генпрокуратуру может возглавить депутат от «Слуги Народа», сообщали Страна.ua и «Общественное». По данным последнего, 25 июля в Верховной Раде начали сбор подписей за назначение Костина.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский предложил Раде уволить Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора на основании п. 25 ст. 85 Конституции Украины: «Предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины; выражение недоверия генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности».

Как писал ZN.UA, Венедиктова отказалась признавать законность такого решения президента и заявила Симоненко, а также группе сторонников в офисе генпрокурора, что намерена выполнять свои обязанности и в дальнейшем.

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Уроженка Харькова, Венедиктова в различные годы была советником в различных юридических фирмах, преподавателем гражданского права, судьей Третейского суда по медицинским делам. В 2018 году она стала советником Зеленского по юридическим вопросам, а затем вошла в его предвыборный штаб. На должность генпрокурора президент Украины назначил ее в марте 2020 года. На посту она сменила генерального прокурора президентства Петра Порошенка Руслана Рябошапку.

Андрей Костин — в прошлом адвокат, а ныне депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга Народа» (№ 108 в списке), глава парламентского комитета по вопросам правовой политики. Как председатель комитета отвечал за судебную реформу Украины, которая в последние годы блокировалась.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Генпрокурор Владимир Зеленский Слуга народа Верховная рада Украины
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