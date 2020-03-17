Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР). Документ опубликовала пресс-служба главы государства.
Накануне предложение президента назначить генпрокурором Венедиктову поддержала Верховная рада. Сам Зеленский, представляя ее кандидатуру, заверил, что в историю Украины новый генпрокурор войдет «прежде всего как профессиональный и результативный человек».
На отставку прежнего генерального прокурора Руслана Рябошапки Рада согласилась в начале марта. После этого издание «Корреспондент» сообщило, что претендентами на эту должность являлись Венедиктова, а также депутат Рады от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас.
Уроженка Харькова, Венедиктова в различные годы была советником в различных юридических фирмах, преподавателем гражданского права, судьей Третейского суда по медицинским делам. В 2018 году она стала советником Зеленского по юридическим вопросам, а затем вошла в его предвыборный штаб.