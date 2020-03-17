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Политика ,  
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Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

На этом посту Ирина Венедиктова сменила Руслана Рябошапку, с отставкой которого Верховная рада согласилась в начале марта. Ранее Венедиктова руководила ГБР
Ирина Венедиктова (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР). Документ опубликовала пресс-служба главы государства.

Накануне предложение президента назначить генпрокурором Венедиктову поддержала Верховная рада. Сам Зеленский, представляя ее кандидатуру, заверил, что в историю Украины новый генпрокурор войдет «прежде всего как профессиональный и результативный человек».

На отставку прежнего генерального прокурора Руслана Рябошапки Рада согласилась в начале марта. После этого издание «Корреспондент» сообщило, что претендентами на эту должность являлись Венедиктова, а также депутат Рады от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас.

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Уроженка Харькова, Венедиктова в различные годы была советником в различных юридических фирмах, преподавателем гражданского права, судьей Третейского суда по медицинским делам. В 2018 году она стала советником Зеленского по юридическим вопросам, а затем вошла в его предвыборный штаб.

Венедиктова ранее критиковала руководство Генпрокуратуры Украины за «фактическое блокирование расследования ряда уголовных дел».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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