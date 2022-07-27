Депутаты предложили запретить части иностранцев покупать землю в России

Депутаты от ЛДПР предлагают запретить физлицам и юрлицам из недружественных России государств покупать земельные участки в стране, а также дать правительству возможность ограничить продажу уже имеющейся в их собственности земли

Группа депутатов из фракции ЛДПР подготовила законопроект, по которому гражданам и юрлицам из недружественных России стран запрещается покупать земельные участки в России, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

По нему изменения предполагается вносить в ст. 15 Земельного кодекса. Она регулирует права собственности на землю. Сейчас в ней прописано, что иностранные граждане и юрлица не могут покупать земельные участки, находящиеся на приграничных территориях. Также с марта 2021 года иностранцы не могут покупать землю в большинстве районов Крыма.

Кроме запрета на покупку земли для граждан и компаний из недружественных стран, депутаты предлагают дать правительству возможность ограничивать оборот земли, находящийся в их собственности. Это значит, что они не смогут продать уже имеющиеся в собственности участки.

«Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. В частности, при принятии проекта существенно ограничивается возможность участвовать в обороте земель вне зависимости от их целевого назначения. Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России», — пояснил один из авторов законопроекта депутат Алексей Диденко.

В правительстве сообщили, что законопроект был внесен на рассмотрение и отправлен для проработки в Росреестр и другие органы власти.

Как пишут «Известия», в Госдуме в целом поддержали идею. Однако в КПРФ указали на то, что указ президента от 1 марта уже запрещает приобретение недвижимости лицами из недружественных государств без разрешения правкомиссии.

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В ЛДПР в ответ подчеркнули, что указ носит временный характер и касается всех видов недвижимости, а авторы законопроекта предлагают сделать запрет постоянным и ограничить его действие только земельными участки.

Список недружественных России стран правительство утвердило в начале марта. В него вошли все стран-члены ЕС, Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Южная Корея, Норвегия, США, Украина и другие государства. 24 июля Россия расширила перечень за счет Багамских островов, а также островов Гернси и Мэн (коронные владения британской короны).