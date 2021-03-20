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Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму

Указ о запрете иностранным гражданам владеть землей на большей части Крыма вступил в силу. По состоянию на апрель 2020-го более 11 тыс. участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В Росреестре РБК напомнили, что запрет на владение иностранцами землей в приграничных и иных районах России прописан в Земельном кодексе. В свою очередь, президент может указами отнести те или иные территории к приграничным, что и произошло год назад. Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, напомнили в Росреестре, иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Эксперты в разговоре с РБК ранее отмечали, что таким сроком определен год с момента издания указа. Таким образом, он вступил в силу.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Росреестр заявил, что, если иностранцы не передали права на землю в установленные сроки, такое имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже. Вырученную сумму передадут либо бывшему собственнику, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

Как сообщали власти Крыма, по состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, которые подпадают под действие указа. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них — украинцы. Собственники земли в регионе также есть среди граждан и юрлиц Белоруссии, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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Фото:Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

По сути, у иностранцев в Крыму было два варианта: продать землю россиянам или перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием, говорила РБК партнер юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Евгения Завацкая. В противном случае местные власти могут подать иски в суды о «понуждении продать» или «обязании произвести отчуждение» земли.

Председатель комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня ранее отмечала, что указ «не распространяется на дома, квартиры и иные строения, он касается только земли».

Авторы
Наталия Анисимова, Надежда Федорова
Крым земельный участок земля Росреестр иностранцы
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