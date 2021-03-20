Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму

Указ о запрете иностранным гражданам владеть землей на большей части Крыма вступил в силу. По состоянию на апрель 2020-го более 11 тыс. участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

С 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В Росреестре РБК напомнили, что запрет на владение иностранцами землей в приграничных и иных районах России прописан в Земельном кодексе. В свою очередь, президент может указами отнести те или иные территории к приграничным, что и произошло год назад. Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, напомнили в Росреестре, иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Эксперты в разговоре с РБК ранее отмечали, что таким сроком определен год с момента издания указа. Таким образом, он вступил в силу.