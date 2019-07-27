Правозащитники заявили о задержании более 600 человек на акции в Москве

Правозащитники заявили о задержании более 600 человек на акции в Москве

Цифры, которые называют в «ОВД-Инфо», в два раза выше официальных — столичный главк МВД ранее сообщал о задержании 295 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

На митинге в Москве задержали 696 человек, сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо». По официальным данным полиции, число задержанных меньше — 295 человек.

При этом, как утверждают в ГУ МВД по Москве, на улицы вышли около 3,5 тыс. человек. Другие организации, а также участники пока не давали иной информации о числе участников митинга.

Среди задержанных — муниципальные депутаты Илья Азар, Константин Янкаускас, а также участвовавший в выборах Александр Соловьев. Перед началом митинга задержали Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Илью Яшина, Любовь Соболь, которые также выдвигали свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму.