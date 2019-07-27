Полиция вытеснила протестующих с Тверской улицы

Сотрудники полиции выдавили протестующих с Тверской улицы, передает корреспондент РБК.

Всех, кто вышел на нечетную сторону улицы, на которой находится мэрия Москвы, выдавили в сторону Пушкинской площади и Леонтьевского переулка. Толпу рассекли на небольшие части и выдавили в сторону переулков. Тротуар отгорожен автобусами и заборчиками. С другой стороны Тверской стоит толпа из активистов и зевак.

Со стороны Охотного Ряда в начале Тверской улицы стоят автобусы и автозаки. По рациям полицейское начальство требует «зачистить Тверскую и никуда никого не пускать», передает корреспондент РБК.

Возле мэрии на Тверской улице полиция начала массово задерживать людей, собравшихся на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборы. По данным «ОВД-Инфо», к 14:35 мск задержаны 211 человек.