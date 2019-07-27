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3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Митингующие вышли на Трубную площадь и Лубянку

Участники несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму дошли до Трубной и Лубянской площадей. Об этом сообщает «Новая газета».

Митингующие разделились на несколько групп и выдвинулись от Тверской улицы, где начинался митинг, в сторону Чистых прудов и Лубянской площади. К настоящему времени одна из групп дошла до Трубной площади, другая до Лубянки. «Молодые люди, которые идут от Трубной к Чистым, пытаются координировать движение, ждать всех, но регулярно разделяются <...> Много людей собираются на Трубной, другая часть протестующих направляются на Лубянку в сторону ЦИКа и на Чистые пруды», — пишет издание.

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На опубликованной газетой фотографии, видно, как люди вышли на проезжую часть на Лубянской площади. К Лубянке выдвинулись полицейские автозаки, отмечает издание. Участники протестов ранее вышли на улицы Старый и Новый Арбат.

Телеканал «Дождь» передавал в прямом эфире, что в шествиях участвуют несколько тысяч человек.

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Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве

Несогласованная с властями акция началась в центре Москвы в 14:00. Сперва митингующие собрались возле мэрии столицы. Затем они заняли несколько близлежащих улиц и переулков. Полицейские практически сразу начали зачищать улицы от протестующих, проводя задержания людей. К настоящему моменту правоохранители задержали 638 человек, сообщает «ОВД-Инфо». По данным МВД, число задержанных не превышает 300 человек.

Теги: митинг, Лубянка
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