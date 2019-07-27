Митингующие вышли на Трубную площадь и Лубянку

Участники несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму дошли до Трубной и Лубянской площадей. Об этом сообщает «Новая газета».

Митингующие разделились на несколько групп и выдвинулись от Тверской улицы, где начинался митинг, в сторону Чистых прудов и Лубянской площади. К настоящему времени одна из групп дошла до Трубной площади, другая до Лубянки. «Молодые люди, которые идут от Трубной к Чистым, пытаются координировать движение, ждать всех, но регулярно разделяются <...> Много людей собираются на Трубной, другая часть протестующих направляются на Лубянку в сторону ЦИКа и на Чистые пруды», — пишет издание.

На опубликованной газетой фотографии, видно, как люди вышли на проезжую часть на Лубянской площади. К Лубянке выдвинулись полицейские автозаки, отмечает издание. Участники протестов ранее вышли на улицы Старый и Новый Арбат.