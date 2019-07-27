Полиция сообщила о задержании почти 300 человек на митинге в Москве

Полиция сообщила о задержании почти 300 человек на митинге в Москве

В ГУ МВД утверждают, что большинство задержанных — приезжие. Участники акции в центре столицы добиваются допуска к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции — многие из них были задержаны еще до начала мероприятия

Фото: Андрей Любимов / РБК

На митинге в центре Москвы задержали 295 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МВД.

«Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы, — сообщили в главке. — Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства».

По состоянию на 16:40 правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала на своем сайте, что задержаны 435 человек.

Не согласованная властями акция за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком ранее отстранил от участия, началась около 14:00 на Тверской улице около мэрии. Позднее протестующие прорвали оцепление в районе пересечения Тверской улицы с Тверским и Страстными бульварами и вышли на проезжую часть.