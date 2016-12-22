В конгрессе США призвали наложить санкции на Россию из-за «дела Скрипаля»

Трамп, как считает председатель комитета по международным делам палаты представителей, «игнорирует» санкции против России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ. Президента США он призвал одобрить такие ограничения

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Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс раскритиковал американского президента Дональда Трампа за то, что он, по его мнению, «игнорирует все крайние сроки для вынесения своего решения» относительно санкций Вашингтона против Москвы из-за «дела Скрипаля», передает NBC News.

Ройс, по информации канала, обратился к политику с призывом одобрить соответсвующие ограничения. Об этом он написал в письме Трампу (с этим посланием ознакомился также NBC News). Введение США санкций, которые наказывали бы тех, кто использует химическое оружие, как уверен член палаты представителей, «имело бы решающее значение для сдерживания дополнительных атак».

Администрация президента, как указал в письме Ройс, уже сорвала один установленный законом срок для обдумывания президентом этого вопроса более чем на месяц. Теперь Трампу, по информации парламентария, был установлен еще один дедлайн — в две недели. После окончания этого времени президент должен будет сообщить конгрессу о своем решении по поводу того, будут ли США вводить санкции против России за отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«В последние годы [президент России] Владимир Путин неуклонно наращивал свою кампанию по консолидации власти и подорвал Соединенные Штаты», — отметил также в письме американскому лидеру Ройс, говоря о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. «Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к тому, чтобы оспаривать его смертоносные действия, а также его продолжающиеся атаки на нашу демократию», — обратился председатель комитета по международным делам палаты представителей к Трампу.

Совет по национальной безопасности Белого дома комментировать это послание отказался, аргументировав это тем, что в администрации главы США не обсуждают переписку между президентом и конгрессом, отмечает NBC News.

​Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в парке в британском Солсбери в марте. Спустя несколько дней премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим, как сделала вывод британский политик, к происшествию, «с большей долей вероятности», имела отношение Россия. Москва эти данные неоднократно отрицала.