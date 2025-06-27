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Война Израиля и Ирана ,  
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Маск спросил Хаменеи о большом или величайшем сатане

Маск задал Хаменеи вопрос, величайшим или большим сатаной можно назвать США
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Маск ответил на пост верховного лидера Ирана Али Хаменеи вопросом: США —большой сатана или величайший? Ранее аятолла не исключил новые удары по военным базам США в случае нападения на Иран
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что он думает о Соединенных Штатах.

«Америка — большой сатана или величайший сатана?» — написал Маск под постом на странице Хаменеи.

Так миллиардер ответил на публикацию аятоллы, в которой тот пообещал Израилю «большие потери» за нападение на Иран.

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Конфликт Израиля и Ирана продолжался более 10 дней, начиная с 13 июня. Целями стали ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. В ночь на 22 июня США вступили в конфликт и тоже нанесли удары по иранским ядерным объектам.

На следующий день Иран атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре, крупнейшую базу США на Ближнем Востоке, однако заранее предупредил США и Катар об этом намерении. Погибших в результате не было. Всего за время конфликта в Иране погибли более 600 человек, в Израиле — около 30 человек.

После атаки на базу американский президент Дональд Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана. Хаменеи заявил, что иранская сторона одержала победу и не исключил новые удары по военным базам США в случае нападения на Иран.

До начала израильской операции против Ирана между Вашингтоном и Тегераном прошло пять раундов переговоров по ядерной сделке. Шестой раунд был запланирован на 15 июня, но не состоялся из-за обострения конфликта. Сейчас договоренности о возобновлении переговоров между сторонами нет.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Маск неоднократно выступал с резкими и необычными высказываниями на международные и политические темы. Несколько месяцев назад он назвал на тот момент канцлера Германии Олафа Шольца «дураком», а президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера — «антидемократическим тираном». В Берлине в ответ заявили, что Германия является сильной и стабильной демократией, а Шольц отметил, что не намерен «кормить троллей».

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