МИД решил вызвать посла Германии из-за «произвола против журналистов»
В МИД России вызовут посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа в связи с произволом против российских журналистов, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Как объяснила Захарова, призывы Москвы «упорно игнорируются Берлином», поэтому России придется разработать ответные меры.
«В ближайшее время в МИД России будет вызван посол ФРГ в Москве, которому о них заявят», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее в июне немецкая полиция изъяла паспорта у семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова.
Захарова тогда сравнила действия правоохранительных органов ФРГ с поступками полицаев времен Третьего рейха. Она подчеркнула, что теперь Россия выбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование Феоктистова.
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