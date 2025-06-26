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Политика ,  
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МИД решил вызвать посла Германии из-за «произвола против журналистов»

Захарова: МИД вызовет посла Германии из-за произвола против журналистов
Александер Ламбсдорф
Александер Ламбсдорф (Фото: Jürgen Heinrich / IMAGO / Global Look Press)

В МИД России вызовут посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа в связи с произволом против российских журналистов, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как объяснила Захарова, призывы Москвы «упорно игнорируются Берлином», поэтому России придется разработать ответные меры.

«В ближайшее время в МИД России будет вызван посол ФРГ в Москве, которому о них заявят», — приводит ее слова ТАСС.

Захарова призвала немецких журналистов в Москве «приготовиться»
Политика
Мария Захарова

Ранее в июне немецкая полиция изъяла паспорта у семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова.

Захарова тогда сравнила действия правоохранительных органов ФРГ с поступками полицаев времен Третьего рейха. Она подчеркнула, что теперь Россия выбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование Феоктистова.

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Персоны
Полина Харчевникова
Мария Захарова журналисты Германия МИД посол
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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