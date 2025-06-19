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Политика ,  
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Захарова призвала немецких журналистов в Москве «приготовиться»

Захарова: Россия ответит на преследование Феоктистова мерами к журналистам ФРГ
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Россия выбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

Ранее в июне Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.

«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — предупредила Захарова.

По ее словам, правительство Германии стремится исключить из медийного пространства «российские телевизионные каналы, российские СМИ, российских журналистов, российских корреспондентов».

МИД осудил изъятие паспортов у семьи главы «России сегодня» в Германии
Политика
Мария Захарова

Предлогом для изъятия удостоверяющих документов стали подозрения, что семья может скрыться, вместо того, чтобы «выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа», рассказывал Феоктистов.

Кроме того, Феоктистова не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии также предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Захарова тогда заявила, что подобные действия полицейских в Германии можно сравнить с поступками полицаев времен Третьего рейха.

В ноябре 2024 года власти Берлина отказали в продлении вида на жительство трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».

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Софья Полковникова
Мария Захарова Германия журналисты
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официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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