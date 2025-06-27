Появилось видео, как священники в Армении не дали задержать епископа

Как священники в Армении не дали задержать епископа. Видео

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Священники Армянской апостольской церкви пытались помешать задержанию главу Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Это видно на кадрах противостояния между ними и силовиками, которые приехали в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II.

На видеозаписи с места событий видно, как в сторону ворот, за которыми находились силовки, шли Аджапахян и католикос Гарегин II. Последний пытался поговорить с прибывшими сотрудниками правоохранительных органов.

Священнослужители закрыли ворота духовного центра, не пуская сотрудников правоохранительных органов, которые пытались попасть на территорию. Сотрудники силовых структур задержали главу Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Он сам вышел к правоохранителям и заявил о готовности поехать с ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Его посадили в машину, но толпа окружила автомобиль, и в итоге епископа задержать не удалось.

Против Аджапахяна возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к захвату власти, основанных на его заявлениях в интервью 2024 года. Это расследование происходит на фоне острого противостояния между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской церковью. Сам епископ утверждает, что не представляет угрозы для Армении, а настоящей угрозой считает нынешние власти страны.