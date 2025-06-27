В МИДе указали на проблему с планами НАТО по обороне от России

У НАТО «подкачала» логика и арифметика, заявил директор департамента европейских проблем МИДа. Альянс прогнозирует нападение России на страны НАТО в течение пяти лет, но расходы на оборону планирует увеличить только к 2035 году

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НАТО полагает, что Россия нападет на страны альянса в течение ближайших пяти лет, но собирается увеличить расходы на оборону до 5% только к 2035 году. На это несоответствие обратил внимание директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Слова дипломата передает корреспондент РБК.

«Не только логика подкачивает, но и чисто арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 году должна напасть, то, так сказать, почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 году? Не совсем понятно», — отметил Масленников, выступая на площадке клуба «Валдай».

27 июня на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит дискуссия на тему: «НАТО в Гааге: кризис развития или начало распада?».

Решение о наращивании оборонных трат в ЕС оправдывают наличием «российской угрозы». По словам дипломата, «запугивание» ею оказалось единственным способом заставить страны НАТО выйти из-под покровительства американцев и «взять на себя ответственность за свою безопасность».

В то же время некоторые страны, которые обязались наращивать военные расходы, на этот шаг не готовы. Они отнеслись к новым мерам «с буддийским спокойствием», поскольку невыполнение обязательств не грозит никакими санкциями. Кроме того, многие в НАТО и Евросоюзе рассчитывают к 2035 году «переждать» президентство американского лидера Дональда Трампа, говорит дипломат.

Еще одна проблема НАТО в вопросах обороны — отсутствие единой позиции среди стран — членов альянса по поводу диалога с Россией: одни считают его необходимым, другие хотят полностью исключить.

«Что касается подхода НАТО к России в принципе, то здесь нет единства среди союзников. <...> Одни хотят исключить какую-либо возможность диалога с нами в будущем, <...> а другие говорят о том, что рано или поздно придется налаживать с нами конструктивное взаимодействие, и от географического соседства, разумеется, никуда не деться», — сказал он.

По словам дипломата, «российская угроза» — это «очень привлекательный конструкт для НАТО», от которого будет сложно отказаться. Москва считает, что «обратить вспять» подобные установки будет непросто, и не собирается «делать первый шаг по возвращению к конструктивному взаимодействию». «Многое будет зависеть от того, как будут развиваться наши отношения с США», — подчеркнул Масленников.

Двухдневный саммит НАТО прошел в Гааге в конце июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии саммита предложил странам блока повысить расходы на оборону с 2 до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Суммарно страны альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

В коммюнике по итогам саммита НАТО использовало более мягкие формулировки в отношении России в связи с Украиной, чем в прошлые годы. Однако Рютте призвал союзников не быть наивными по отношению к Москве.

Масленников также заявил, что «не стоит обольщаться» мягкими формулировками, и напомнил, что в декларации упомянута долгосрочная угроза для евроатлантической безопасности, исходящая от России. «Это, собственно, все, что в отношении нас там сказано», — добавил он.