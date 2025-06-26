Трамп назвал прошедший саммит НАТО великолепным

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Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедший накануне саммит НАТО, назвав его «одним из самых сплоченных и результативных в истории». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Он особо отметил согласованное обязательство членов альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, подчеркнув, что это «дает НАТО реальную силу». По словам Трампа, саммит прошел «отлично» и стал «прекрасным днем с невероятными и ответственными лидерами».

Ранее, 25 июня, по итогам саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Согласно итоговому коммюнике, такое решение было принято в связи с «фундаментальными угрозами безопасности, в частности долгосрочной угрозы со стороны России», а также угрозы терроризма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы европейских стран увеличить военные расходы создают угрозу для местных налогоплательщиков. По его словам, в последние годы их деньги уже направлялись на финансирование конфликта на Украине, а теперь предстоит дополнительная нагрузка.